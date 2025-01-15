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В России хотят запретить все соцсети: пропагандисты придумали новую причину

Депутат Госдумы предложил запретить детям пользоваться соцсетями

сегодня, 22:50
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Марьян Ощановский

Российским детям до 14 лет необходимо ограничить доступ в социальные сети, заявил депутат Госдумы РФ Амир Хамитов.

В России хотят запретить все соцсети: пропагандисты придумали новую причину

В РФ хотят запретить соцсети. Фото из открытых источников

По мнению российского депутата, такой запрет поможет оградить детей от "антироссийской пропаганды", педофилов и якобы недостоверной информации.

"Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды поклонники деструктивных культов. Думаю, что в современных условиях такие решения вполне оправданы", – сказал Амир Хамитов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, отказ от американских рычагов влияния из-за сокращения помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перенастроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-нибудь приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алексом". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.



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Источник: https://ria.ru/20250115/sotsseti-1993758944.html
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