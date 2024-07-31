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В России "исчезли" еще два известных политзаключенных: какой план у Путина

В списке уже десять исчезнувших имен российских политзаключенных.

сегодня, 20:50
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Лиля Воробьева

К списку российских политзаключенных и критиков внезапно исчезнувших из своих мест содержания режима Владимира Путина добавились Владимир Кара-Мурза и журналистка RusNews Мария Пономаренко. Об этом сообщил российский блоггер Рустем Адагамов. Он также отметил, что неизвестно место нахождения осужденного американца Пола Вилана.

В России "исчезли" еще два известных политзаключенных: какой план у Путина

В России исчезают политзаключенные (фото из открытых источников)

"К вчерашним семи "пропавшим" политзаключенным сегодня добавились Владимир Кара-Мурза и журналистка RusNews Мария Пономаренко. Кроме того, неизвестно местонахождение американца Пола Вилана, осужденного на 16 лет за шпионаж", — написал Адагамов.

Адагамов добавил, что из базы данных Федерального бюро тюрем США исчезли данные о некоторых заключенных гражданах России. Это вызывает спекуляции по поводу возможного обмена заключенными между США и Россией. Информация о пропавших политзаключенных начала появляться в российских СМИ с 30 июля.

Среди пропавших критиков Путина также упоминаются Ксения Фадеева, Лилия Чанышева (соратница Алексея Навального), Александра Скочиленко, Илья Яшин и Олег Орлов. Исчез и политзаключенный Кевин Лик, уроженец Германии, а также Даниил Кринари, приговорен к 5 годам за "конфиденциальное сотрудничество" с Украиной.

Пользователи в комментариях выражают обеспокоенность, что Путин может выторговать за таких политзаключенных какой-нибудь выгодный для себя "жест доброй воли" от международного сообщества.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жену Навального заочно арестовали на 2 месяца. Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную. Супругу покойного оппозиционера Алексея Навального обвиняют в участии в экстремистской деятельности. Арест начнет действовать, если Юлию экстрадируют в Россию или задержат ее территории. Сейчас она находится в розыске.



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Источник: https://www.facebook.com/adagamov/posts/pfbid0oerzUD1CnYBZEJKGhy7MJuaVjqfdQ5CZmYnoqAVRDwviwUH88YwEJ5NgLVCSMmAcl
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