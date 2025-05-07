В России истерика: для чего в Москве отключают интернет

В Москве зафиксированы массовые отключения мобильного интернета, которые, по прогнозам, будут продолжаться и 9 мая. По мнению военного аналитика Дениса Поповича, Кремль пытается блокировать возможность корректировки атак дронов и не допустить фиксации последствий ударов.

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"Российские власти могут предполагать, что беспилотники ориентируются через мобильный интернет. В найденных "Шахедах" действительно обнаруживали SIM-карты украинских операторов. Отключение связи может быть попыткой помешать корректировке ударов и съемке попаданий", — отметил он.

Попович также проанализировал удары, нанесенные в ночь на 7 мая по трем стратегическим объектам в РФ: двум военным аэродромам и заводу по производству оптоволокна.

"Эти удары — напоминание, что война касается обеих сторон. Завод в Туле производит ныне в дефиците реактивные системы залпового огня. Саранское предприятие обеспечивает фронт оптоволокном. Аэродром в Кубинке — важный военный объект. Выбор целей был вполне логичным", — подчеркнул обозреватель.

В контексте Дня победы 9 мая Кремль планирует продемонстрировать международную поддержку — в параде в Москве якобы должны принять участие более 20 стран, а подтвердили участие 13 лидеров. Это самое большое количество за последние пять лет.

Однако Украина предупредила, что не обеспечивает безопасность иностранным делегациям. Кроме того, Литва уже запретила пролет следовавшего в Москву самолета президента Сербии Александра Вучича, а самолету премьера Словакии Роберта Фицо отказали в доступе к воздушному пространству Польши и Литвы.

Портал "Комментарии" писал, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦГУ СЗОК) в течение ближайшего месяца проведет исследование степени зависимости российских сервисов от зарубежной серверной инфраструктуры.