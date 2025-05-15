В России истерика: Захарова с Лавровым набросились на Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его представительница Мария Захарова после брифинга Владимира Зеленского в Анкаре впали в истерику и начали оскорблять президента Украины в прямом эфире.

Мария Захарова и Сергей Лавров

Причиной тому стало то, как глава украинского государства оценил российскую делегацию, которую Путин послал в Турцию, не приехав сам. Зеленский отметил, что она похожа на "бутафорскую" и неизвестно, есть ли у членов делегации мандат на принятие решений на переговорах.

"Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, имеющих не просто базовое образование – ученые степени, заслуги перед отечеством, которые своим трудом доказали уровень профессионализма. Он так их называет? Бутафорией? Да кто он? На каком основании человек, пришедший к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях в него вложенных, только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне кого бы то ни было. Это человек, не имеющий права так говорить о высших профессионалах своего дела", – заявила Захарова.

В свою очередь, Лавров вообще удивился, чего Путин должен ехать на переговоры по прекращению войны, которую он сам и начал.

"Сначала Зеленский делал какие-то там заявления, чтобы Путин прибыл лично… ну жалкий человек, всем понятно, кроме, наверное, его самого, и тех, кто им кукловодит. Затем ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо вести себя и нужны переговоры. Кстати, Запад последние три-четыре дня отодвинул слово "перемирие" назад", – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, сейчас Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, после которой будут предприняты следующие шаги.