В России известную певицу залечили эксклюзивным лекарством от рака до смерти

Умерший от онкоболезни отец звезды из РФ Жанны Фриске Владимир Фриске признался, что им предложили лечить дочь таким же лекарством, как и Анастасию Заворотнюк, однако семья не воспользовалась этим из-за обещаний мошенников.

Смерть Жанны Фриске (фото из открытых источников)

Как рассказал старший Фриске в эфире шоу на российском ТВ , Жанна некоторое время лечилась в США и там ей стало лучше.

"В Нью-Йорке был симпозиум онкологов. Этот врач посмотрел анализы, сказал, я ее беру с собой. Буквально за день они ее на частном самолете привезли в Лос-Анджелес, начали делать уколы, один стоил 16 тысяч долларов, через каждые 20 дней Сделали до июля, у нее сразу начались улучшения. Посмотрел снимок головного мозга, опухоль начала распадаться по частям. месяцев, потом перерыв, потом заново", — сообщил Владимир Фриске.

Семья певицы настаивала на том, чтобы продолжать такое лечение, однако муж артистки Дмитрий Шепелев привел нового врача, который оказался обычным мошенником.

"Он предложил эксклюзивное швейцарское лекарство за 200 тысяч евро. Сделал три ампулы по 14 тысяч долларов, одну сделали, ей стало очень плохо. Отказались. После этого она умерла. Не мог найти потом этого врача. Я понял, мошенники..." – рассказал отец покойной певицы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отец Жанны Фриске рассказал, как после смерти его дочери, мошенники охотились за ее фото. Российская звезда Жанна Фриске ушла из жизни онкозаболеванием еще девять лет назад, однако члены семьи певицы все никак не могут смириться с горем, поэтому порой публично рассказывают о событиях в последние дни жизни и смерти исполнительницы.