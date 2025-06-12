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В России кинотеатры скрывают сообщения о "смерти" Путина

Российские онлайн-кинотеатры изменяют содержание иностранных фильмов, чтобы не показывать онегативную информацию о Путине.

сегодня, 09:05
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Slava Kot

Онлайн-кинотеатры в России подвергли цензуре испанский фильм режиссера Гальдера Гастелу-Уррутии "Крушение мира" (Rich Flu). Все из-за эпизода, где сообщалось о смерти российского диктатора Владимира Путина.

В России кинотеатры скрывают сообщения о "смерти" Путина

Смерть Путина скрывают кинотеатры России. Фото из открытых источников

Фантастический фильм "Крушение мира" рассказывает о гипотетической пандемии, поражающей самых богатых и влиятельных людей мира. В сюжете гибнет ряд глобальных фигур, среди которых выдуманый вариант российского диктатора. В сцене показаны новостные заголовки: "Что произошло с Путиным?" и "Путин мертв". Однако в России зрители эти моменты не увидели, ведь их скрыли.

Онлайн-кинотеатры Okko, Wink и "Кинопоиск" выпустили фильм с цензурой. Несмотря на то, что сцена не имеет отношения к реальным событиям, даже гипотетическое изображение смерти Путина оказалось табуированным в России.

Это не редкий случай подобной цензуры в России. В апреле российский телеканал "Дом кино Премиум" продемонстрировал другой пример редакторского вмешательства в комедию "День радио". Из фильма были вырезаны сцены с участием артистов, которых в Кремле считают "непатриотическими". В частности, убрали фрагменты с лидерами групп "Ногу свело!", "Мумий Тролль", а также выступление украинской группы "ВВ".

Цензура тоже была в титрах. Фамилии журналиста Михаила Козырева, актера Максима Виторгана, музыкантов Максима Покровского, Ильи Лагутенко и Алексея Кортнева были размыты.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в начале апреля публично призвал к усилению контроля над всем "деструктивным контентом". По его словам, цензуре должны подвергаться не только соцсети, но и музыка, кино, печатные медиа и видеоигры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Зеленский заговорил о скорой смерти Путина.

Также "Комментарии" писали, закончится ли война, если Путин умрет. Портников объяснил ситуацию.



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