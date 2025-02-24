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В России массовое "самоубийство" губернаторов: что известно

Россией прокатилась волна фейковых сообщений о самоубийствах губернаторов

24 февраля 2025, 23:42
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Марьян Ощановский

В феврале в России зафиксировали по меньшей мере три случая распространения ложных сообщений о самоубийствах глав регионов.

В России массовое "самоубийство" губернаторов: что известно

Дезинформация о самоубийствах губернаторов распространилась в РФ. Фото из открытых источников

Одним из них стали появившиеся накануне слухи о гибели исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Александра Дронова. Информацию о его добровольном уходе из жизни опроверг глава пресс-службы регионального правительства Николай Шестаков.

В своем телеграмм-канале он назвал эти сведения "абсолютной ложью и ложью", заверив, что Александр Дронов находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности. Сам и. о. губернатора также выступил с заявлением, подчеркнув, что он "жив и здоров".

Как известно, временная поверенная в делах США при ООН Дороти Ши заявила , что Вашингтон не может поддержать украинскую резолюцию по деэскалации ситуации, ссылаясь на необходимость скорейшего установления мира между Украиной и Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане Украины больше всего доверяют французскому президенту Эммануэлю Макрону. Самый же низкий уровень доверия зафиксирован к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". Украинцы наиболее положительно оценивают президента Франции Эмманюэля Макрона, которому доверяют 77%. На втором месте – президент Польши Анджей Дуда с 72%, а на третьем – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен с 67%.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики захватили территорию на Кураховском направлении, которую ранее оцепили, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "За три дня после окружения группировки украинских войск между Дачным и Константинополем "карман" перестал существовать. В принципе, ничего удивительного. Там, где у генерала Александра Тарновского из методов управления только предложение застрелиться, если приказ выполнить невозможно, то мы и будем выгребать. Даже не так. Украинский солдат продолжит расплачиваться своей жизнью и здоровьем за очередные безумные идеи командиров", — заявил он.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/30444
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