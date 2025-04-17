В России массовые облавы и задержания: почему Кремль "закручивает гайки"

Россия пытается пополнить свою армию желающими воевать против Украины. Как отмечают украинские чиновники, вопреки мирной риторике, российский диктатор планирую продолжать войну. Поэтому пытается всяческими способами пополнить армию.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в РФ в рамках весеннего призыва на срочную службу фиксируются многочисленные облавы и силовые задержания призывников.

"Это делается для того, чтобы набрать как можно больше молодых людей на срочную службу, а затем давлением и угрозами заставить подписывать контракты с Минобороны РФ и пойти на войну против Украины в статусе контрактников", — сообщают в Центре.

При этом, по официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют. Однако реальность отличается от заявлений российских чиновников. В Центре противодействия дезинформации объяснили, чтобы компенсировать большие потери и уменьшение количества желающих добровольно идти на войну даже за большие деньги, срочников заставляют подписывать контракты и участвовать в боевых действиях в статусе профессиональных военных.

"Как бы ни пыталась российская пропаганда создать иллюзию неисчерпаемых человеческих ресурсов, на четвертый год полномасштабной войны проблемы с пополнением личного состава становятся все более очевидными", — говорится в сообщении Центра.

Также В ЦПД уточнили, что в этом году РФ объявила массированный за последние 14 лет весенний набор срочников.

Напомним, что в Кремле, как писал портал "Комментарии", отказались от великой традиции — ко Дню победы не будут объявлять амнистию.



