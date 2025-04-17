logo

BTC/USD

84502.73

ETH/USD

1582.76

LTC/USD

75.10

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России массовые облавы и задержания: почему Кремль "закручивает гайки"
commentss НОВОСТИ Все новости

В России массовые облавы и задержания: почему Кремль "закручивает гайки"

Как Россия пытается увеличить количество военных

сегодня, 18:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия пытается пополнить свою армию желающими воевать против Украины. Как отмечают украинские чиновники, вопреки мирной риторике, российский диктатор планирую продолжать войну. Поэтому пытается всяческими способами пополнить армию.

В России массовые облавы и задержания: почему Кремль "закручивает гайки"

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в РФ в рамках весеннего призыва на срочную службу фиксируются многочисленные облавы и силовые задержания призывников.

"Это делается для того, чтобы набрать как можно больше молодых людей на срочную службу, а затем давлением и угрозами заставить подписывать контракты с Минобороны РФ и пойти на войну против Украины в статусе контрактников", — сообщают в Центре.

При этом, по официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют. Однако реальность отличается от заявлений российских чиновников. В Центре противодействия дезинформации объяснили, чтобы компенсировать большие потери и уменьшение количества желающих добровольно идти на войну даже за большие деньги, срочников заставляют подписывать контракты и участвовать в боевых действиях в статусе профессиональных военных.

"Как бы ни пыталась российская пропаганда создать иллюзию неисчерпаемых человеческих ресурсов, на четвертый год полномасштабной войны проблемы с пополнением личного состава становятся все более очевидными", — говорится в сообщении Центра.

Также В ЦПД уточнили, что в этом году РФ объявила массированный за последние 14 лет весенний набор срочников.

Напомним, что в Кремле, как писал портал "Комментарии", отказались от великой традиции — ко Дню победы не будут объявлять амнистию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13925
Теги:

Новости

Все новости