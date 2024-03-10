В России мощный пожар на газопроводе и взрыв на нефтебазе после атаки БПЛА

В ночь на 10 марта на территории России произошло несколько взрывов. Сначала стало известно о мощном взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе, а затем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе беспилотника по местной нефтебазе.



Взрыв на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе

Ночью российские СМИ сообщили о мощном пожаре, который произошел на газопроводе рядом с селом Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе. По их словам, столб дыма и пожар на газопроводе были видны в нескольких километрах от места инцидента. Россия не называет причины взрыва на газопроводе и пытается остановить пожар.

Это уже не в первый раз, когда в этом поселке происходят серьезные взрывы на газопроводе. В мае прошлого года также произошел взрыв в результате которого погибли два человека, а еще трое получили ранения.

Кроме взрывов на газопроводе, 10 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об инциденте на российской нефтебазе. По его словам, в Курске работало ПВО, однако украинский беспилотник атаковал нефтебазу, где вспыхнул пожар. На месте инцидента работают российские пожарные службы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россиян нельзя назвать рабами. По его словам, даже рабы могут начать восстание, в то время как в России этого не произошло после нападения на Украину и смерти Навального.

Также "Комментарии" писал, что россияне на бронемашине переехали машину с российскими солдатами на войне в Украине. Инцидент зафиксировали украинские операторы дронов на Авдеевском направлении.