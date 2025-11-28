logo

Главная Новости Мир Россия В России на полигоне поднялся фиолетовый дым: что пошло не так
НОВОСТИ

В России на полигоне поднялся фиолетовый дым: что пошло не так

Под Оренбургом поднялся фиолетовый дым

28 ноября 2025, 16:27
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На полигоне "Ясный" под Оренбургом РФ взорвалась российская ракета. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

В России на полигоне поднялся фиолетовый дым: что пошло не так

В России на полигоне поднялся фиолетовый дым: что пошло не так

По его словам, вероятно, запуск боеголовки имел неполадки, поэтому она взорвалась в воздухе. В Ясном расположены космодром и база ракетных войск.

В России на полигоне поднялся фиолетовый дым: что пошло не так - фото 2

                                                                                                                                                                

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце октября российский диктатор Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены, заявили в Кремле.

Управление практическими пусками производилось из Национального центра управления обороной РФ, сообщается на сайте Кремля. Россия запустила ракету "Ярс" по полигону у границы с США МО РФ опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по нагону.

Известно, что полигон "Кура" расположен прямо на границе перед Аляской США. Два континента разделяет океан.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявляет, что Путин играет ракетами из США так же, как раньше это делал КНДРовский правитель.

"Конечно, Россия не применит ядерку и это всем понятно. Но показательный пуск "Ярса" в сторону США — это исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу Трампа на международной арене", — отмечает Коваленко.



