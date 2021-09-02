В России на видео попал момент, как киллер с карабином в лифте застрелил человека (ВИДЕО)

В Казани наемный убийца застрелил ожидаемую жертву из карабина прямо в кабинке лифта. Об этом сообщает Telegram канал Life Shot .

Инцидент произошел в лифте многоэтажки (скриншот с видео)

Убийство имело место в одном из многоэтажных домов на улице Минской. Незнакомый с оружием, это был карабин "Сайга", зашел за обреченным человеком в лифт. Там он хладнокровно застрелил мужчину выстрелом в голову.

Задержали его с поличным. Киллер вынес неподвижное тело из кабинки и хотел скрыться. Но не успел.

36-летнего наемного убийцу задержали. Следователями выясняются все подробности наемного убийства.

Другие уголовные случаи, зафиксированные в России.

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