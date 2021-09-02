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Главная Новости Мир Россия В России на видео попал момент, как киллер с карабином в лифте застрелил человека (ВИДЕО)
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В России на видео попал момент, как киллер с карабином в лифте застрелил человека (ВИДЕО)

После этого он вытащил тело из лифта и попытался скрыться с места преступления.

сегодня, 19:19
Автор:

Лиля Воробьева

В Казани наемный убийца застрелил ожидаемую жертву из карабина прямо в кабинке лифта. Об этом сообщает Telegram канал Life Shot .

В России на видео попал момент, как киллер с карабином в лифте застрелил человека (ВИДЕО)

Инцидент произошел в лифте многоэтажки (скриншот с видео)

Убийство имело место в одном из многоэтажных домов на улице Минской. Незнакомый с оружием, это был карабин "Сайга", зашел за обреченным человеком в лифт. Там он хладнокровно застрелил мужчину выстрелом в голову.

Задержали его с поличным. Киллер вынес неподвижное тело из кабинки и хотел скрыться. Но не успел.

36-летнего наемного убийцу задержали. Следователями выясняются все подробности наемного убийства.

Другие уголовные случаи, зафиксированные в России.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России пропавшего ребенка нашли расчлененным в мешке. В России нашли расчлененной 8-летнюю девочку. Она пропала 30 июня. Останки ребенка нашли в мешке неподалеку от автозаправочной станции. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что в России подполковника полиции подозревают в убийстве 15-летней школьницы . В Самарской области произошло ужасное убийство 15-летней школьницы. Среди подозреваемых — полковник полиции. В сообщении отмечается, что изуродованное тело девушки нашли в поселке Петра Дубрава. На шее школьницы обнаружили несколько ножевых ранений. Свидетель трагедии позже рассказала полиции, что видела, как неизвестный мужчина прижимал девятиклассницу к земле. Затем он сел в джип Toyota и поехал. Следователи сразу, по горячим следам, нашли владельца автомобиля. Тот рассказал, что ненадолго занял ее своему зятю Антону Безчетвертеву, который работает начальником отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.





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Источник: https://t.me/Lshot
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