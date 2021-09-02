В России на видео попал момент, как киллер с карабином в лифте застрелил человека (ВИДЕО)

BTC/USD
49545.63
ETH/USD
3802.16
LTC/USD
185.01
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
32.20
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В Казани наемный убийца застрелил ожидаемую жертву из карабина прямо в кабинке лифта. Об этом сообщает Telegram канал Life Shot .
Инцидент произошел в лифте многоэтажки (скриншот с видео)
Убийство имело место в одном из многоэтажных домов на улице Минской. Незнакомый с оружием, это был карабин "Сайга", зашел за обреченным человеком в лифт. Там он хладнокровно застрелил мужчину выстрелом в голову.
Задержали его с поличным. Киллер вынес неподвижное тело из кабинки и хотел скрыться. Но не успел.
36-летнего наемного убийцу задержали. Следователями выясняются все подробности наемного убийства.
Известно, что в России подполковника полиции подозревают в убийстве 15-летней школьницы . В Самарской области произошло ужасное убийство 15-летней школьницы. Среди подозреваемых — полковник полиции. В сообщении отмечается, что изуродованное тело девушки нашли в поселке Петра Дубрава. На шее школьницы обнаружили несколько ножевых ранений. Свидетель трагедии позже рассказала полиции, что видела, как неизвестный мужчина прижимал девятиклассницу к земле. Затем он сел в джип Toyota и поехал. Следователи сразу, по горячим следам, нашли владельца автомобиля. Тот рассказал, что ненадолго занял ее своему зятю Антону Безчетвертеву, который работает начальником отдела по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости