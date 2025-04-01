В России набросились на Трампа с критикой его мирного плана и сказали, чего там нет

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Ткачик Олеся
В России раскритиковали план американского президента Дональда Трампа относительно прекращения войны в Украине. В частности, как заявил заместитель МИД страны-агрессора Сергей Рябков, в этом плане якобы нет модели, которая бы устранила так называемую "первопричину" начала агрессии.
Дональд Трамп
По его словам, Россию не устраивает то, что в Вашингтоне не обращают надлежащего внимания на так называемую первопричину войны и с этим нужно что-то делать. Он добавил, что Россия не может оставить все так, как есть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин начал с Трампом свою излюбленную игру, по затягиванию переговорного процесса. Суть ее в том, что нужно дробить вопросы и на каждом этапе выдвигать все новые и новые требования. Не исключено, что в какой-то момент все это надоест Трампу и он таки введет против России новые санкции.
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