В России раскритиковали план американского президента Дональда Трампа относительно прекращения войны в Украине. В частности, как заявил заместитель МИД страны-агрессора Сергей Рябков, в этом плане якобы нет модели, которая бы устранила так называемую "первопричину" начала агрессии.

Дональд Трамп

"Мы не слышали от Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами. А затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", — заявил Рябков.

По его словам, Россию не устраивает то, что в Вашингтоне не обращают надлежащего внимания на так называемую первопричину войны и с этим нужно что-то делать. Он добавил, что Россия не может оставить все так, как есть.

"У нас есть, безусловно, глубоко и тщательно продуманный комплекс собственных приоритетов и подходов к этой теме, который отрабатывается и отрабатывался в том числе нашей переговорной командой на недавних переговорах с американцами в Эр-Рияде", — заявил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин начал с Трампом свою излюбленную игру, по затягиванию переговорного процесса. Суть ее в том, что нужно дробить вопросы и на каждом этапе выдвигать все новые и новые требования. Не исключено, что в какой-то момент все это надоест Трампу и он таки введет против России новые санкции.



