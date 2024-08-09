В России начали блокировать популярный мессенджер

На территории России начали массово блокировать мессенджер Signal.

В РФ блокируют Signal. Фото из открытых источников

Как сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории", масштабный сбой в работе Signal подтверждают мониторинговые сервисы.

Российские пользователи рассказали, что мессенджер открывается только через VPN.

Издание отмечает, что Signal в России не входит в десятку самых популярных мессенджеров.

Как известно, разработчик Signal заявляет, что использует протокол сквозного шифрования для чатов, что позволяет защищать сообщения от перехватов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские власти сообщили всем крупнейшим операторам связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду. Власти пока решили "не выключать полностью, но сильно замедлить" YouTube на домашнем интернете. Технически замедление осуществляется через специализированное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленное на сетях операторов связи, контролируемое органом цензуры России "Роскомнадзор".

Также портал "Комментарии" писал, что российские пользователи столкнулись с неожиданной проблемой: популярный видеохостинг YouTube не является доступным как на компьютерах, так и мобильных устройствах. Основная волна жалоб пришлась на столицу, где около 21% общего количества проблем было зафиксировано в Москве. По информации российского сервера по мониторингу онлайн-сервисов, было зарегистрировано около пяти тысяч жалоб на работу хостинга. Пользователи сообщали, что видеохостинг перестал загружаться, и они не могли просматривать видео или оставлять комментарии.

