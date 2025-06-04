В России начали продавать свечи с "ароматом Путина": известно ли, как пахнет диктатор

На крупнейшем российском онлайн-маркетплейсе Wildberries в продаже появились ароматические свечи под названием "Аромат Путин Black Vanilla" и "Аромат Путин Dark Amber". Продукт считают интерьерной свечой, способной создать "атмосферу расслабления". Однако название "Аромат Путина" оказалось обычным маркетинговым шагом и не содержит запаха российского диктатора.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Компания Ex-market утверждает, что свечи с "запахом" Путина изготовлены вручную из натурального воска, имеют деревянный фитиль, имитирующий потрескивание камина, и заполняют помещение "ароматом" Путина за пол часа. Стоимость одной свечи составляет 546 рублей (примерно 290 гривен), а время горения – до 25 минут.

В описании товара указано, что свечи якобы способствуют релаксации, снимают напряжение, подходят для романтического ужина и являются "прекрасным подарком близким". При этом в тексте особо подчеркнуто, что запах не является настоящим ароматом Путина, а лишь носит "ассоциативный" характер.

Свечи с "запахом" Путина в России

Компания Ex-market уже реализовала более 25 тысяч товаров на российской платформе. Этот производитель также предлагает целую серию товаров с пропагандистскими названиями:

— "Россия: символика Империя РФ"

— "Аромат "Поддержи наших!"" с символами Z

— "Аромат патриотизма" с изображением русских солдат на фоне разрушенных украинских городов

— "Аромат эстетики России"

Интерес к товарам с именем Путина у России сохраняется уже не первый год. По данным аналитического сервиса Moneyplace, только за первое полугодие 2022 года общий оборот продаж товаров с символикой Путина на Wildberries составил около 2 млн. рублей. В базе онлайн-магазина существует более 5000 таких позиций, включая футболки, маски, календари, портреты и прочее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в китайских интернет-магазинах появились ершики для мытья унитаза в виде Дональда Трампа.