В России начали жаловаться на Трампа как посредника: пригрозили использовать другое оружие

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп вошел в Белый дом и изменил политику Вашингтона по отношению к России. По его словам, США стали посредниками в переговорах и попытаются остановить войну в Украине. Однако в России недовольны переговорами Трампа, в частности, соглашением с Украиной.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу подверг критике попытки Трампа установить мир в Украине. По его словам, для окончания войны следует учитывать интересы Кремля.
Пропагандист вспомнил о подписанном соглашении о полезных ископаемых, заявив, что оно не повлияет на ситуацию с войной в Украине, однако добавил, что оно "точно против нас".
Далее Соловьев пригрозил возможностью использовать ядерное оружие, если Россию и дальше будут "провоцировать".
Недавно Путин заявлял, что война в Украине началась якобы из-за того, что Запад игнорировал Россию, а также рассказал, почему не использует ядерное оружие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на соглашение с Украиной о полезных ископаемых.
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