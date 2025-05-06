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В России начали жаловаться на Трампа как посредника: пригрозили использовать другое оружие

Владимир Соловьев критикует президента США Дональда Трампа из-за попыток закончить войну в Украине.

сегодня, 12:05
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп вошел в Белый дом и изменил политику Вашингтона по отношению к России. По его словам, США стали посредниками в переговорах и попытаются остановить войну в Украине. Однако в России недовольны переговорами Трампа, в частности, соглашением с Украиной.

В России начали жаловаться на Трампа как посредника: пригрозили использовать другое оружие

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу подверг критике попытки Трампа установить мир в Украине. По его словам, для окончания войны следует учитывать интересы Кремля.

"Трамп пришел и сказал: "Я остановлю войну". Останавливай! Это ведь не телевизионная игра. Это ведь не вопрос, что просто взять и прекратить стрелять. Вопрос в том, что есть наши национальные интересы, интересы российского народа и государства, которые нужно учитывать. Детство закончилось", — сказал Соловьев.

Пропагандист вспомнил о подписанном соглашении о полезных ископаемых, заявив, что оно не повлияет на ситуацию с войной в Украине, однако добавил, что оно "точно против нас".

Далее Соловьев пригрозил возможностью использовать ядерное оружие, если Россию и дальше будут "провоцировать".

"Вот Владимир Владимирович (Путин) говорит: "Нас всегда провоцируют". Есть просто особенность, что в определенный момент мы ответим не на провокацию, а просто потому, что военно-политическая необходимость подведет к такому этапу, что придется использовать и другое вооружение, которое есть в нашем арсенале", — сказал Соловьев.

Недавно Путин заявлял, что война в Украине началась якобы из-за того, что Запад игнорировал Россию, а также рассказал, почему не использует ядерное оружие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на соглашение с Украиной о полезных ископаемых.



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