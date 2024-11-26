В России начались забастовки: что россияне требуют от власти

В России начинаются шахтерские стачки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

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В ЦПД отметили, что работники Кузбасской угольной шахты "Инская", которые более 4 месяцев не получают заработную плату, заявили о забастовке. Горняки настроены бастовать до выплаты задолженностей.

Отмечается, что в октябре работники "Инской" уже объявляли голодовку из-за невыплаты зарплаты. Тогда руководство пообещало выплатить задолженность, но не выполнило свое обещание. С ноября шахтеров начали увольнять с работы, а долг перед работниками достиг 46 млн рублей.

“Такая ситуация на шахте “Инская” является проявлением кризиса, в котором оказалась угледобывающая отрасль России из-за санкций и, как следствие, потери рынков сбыта угля. Кризисные явления в данной области продолжают нарастать. Все больше шахт становятся убыточными, сокращают добычу, увольняют работников или закрываются”, — говорится в сообщении ЦПД.

В Центре уточнили, что схожая ситуация наблюдается и в других отраслях промышленности РФ, таких как добыча алмазов, целлюлозно-бумажная промышленность или нефтепереработка.

"Начавшаяся кремлем война против Украины постепенно разрушает российскую экономику", — подытожили в ЦПД.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России пытаются решить проблемы нехватки работников за счет пенсионеров. В России такими шагами пытаются покрывать пенсионерами кадровый дефицит, возникший из-за войны. Отмечается, что российское правительство возобновляет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такая практика была прекращена в РФ еще в 2016 году.