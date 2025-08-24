В России начался пожар на Курской АЭС: что известно

В ночь на 24 августа на территории Курской атомной электростанции в городе Курчатов произошел пожар. Огонь охватил трансформаторный блок АЭС, однако по официальным данным РФ угрозы радиационной опасности нет.

Пожар на Курской АЭС в России. Фото из открытых источников

Российские СМИ сообщают, что возгорание возникло после падения и взрыва беспилотного летательного аппарата, сбитого российскими силами ПВО недалеко от станции. По данным пресс-службы Курской АЭС, инцидент произошел в 00:26 по московскому времени.

В результате взрыва поврежден трансформатор собственных нужд, который был нагружен примерно на 30%. По их словам, пожар на атомной электростанции удалось ликвидировать, пострадавших нет. Представители Курской АЭС уверяют, что уровень радиационного фона на территории станции и близлежащих районах остается в пределах нормы.

Курская атомная электростанция находится в городе Курчатов, примерно в 40 км от Курска и около 70 км от границы с Украиной. Ее строительство начали в конце 1960-х годов по тому же проекту, что и Чернобыльскую АЭС, а первые энергоблоки ввели в эксплуатацию в 1970-х. Станция работает на устаревших реакторах, поэтому российские власти постепенно выводят ее из строя. 1-й энергоблок остановили в 2021 году, 2-й – в 2024-м, а 3-й и 4-й планируют отключить к 2035 году.

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 24 августа силы ПВО якобы уничтожили 57 беспилотников в более чем десяти регионах России, в том числе и в Курской области, где расположена атомная электростанция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кроме Курской АЭС дроны атаковали Москву, Санкт-Петербург и другие регионы РФ.

Также "Комментарии" писали, что США заблокировали использование ключевого оружия для ударов по РФ.