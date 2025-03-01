Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, по мнению представителя российского МИД Марии Захаровой, стал политическим и дипломатическим "поражением" Киева. Соответствующий комментарий был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства России.

Мария Захарова

В частности, в заявлении Захаровой утверждается, что Москва якобы неоднократно подчеркивала "неадекватность, коррумпированность и недоговороспособность" Зеленского.

"О неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности В. Зеленского российская сторона заявляла неоднократно на всех уровнях. Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи", — заявила Захарова.

Кроме того, представитель МИД страны-агрессора РФ охарактеризовала поведение Зеленского в Вашингтоне как "хамское" и заявила, что оно якобы подтверждает его роль "угрозы для мирового сообщества".

Захарова также отметила, что критика Зеленского со стороны президента США стала "показательным моментом" и свидетельствует о слабости европейских лидеров, которые продолжают поддерживать украинского президента.

В заявлении подчеркивается, что, по мнению Москвы, урегулирование конфликта возможно только при устранении его "первопричин". Представитель МИД РФ выразила уверенность, что чем быстрее в Киеве и европейских столицах это осознают, тем скорее можно будет говорить о мирном разрешении ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ссора, которая произошла между Зеленским и Трампом, точно приведет к тому, что никакого перемирия весной не будет.



