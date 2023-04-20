В России намекнули, что нужно учить китайский язык: указали термины

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Slava Kot
Директор Института стран Азии и Африки от МГУ Алексей Маслов заявил, что китайский язык через 10 лет сравнится по популярности с английским в Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Китайский язык приобретает популярность в России. Фото из открытых источников
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После полномасштабного вторжения в Украину Европейский Союз, США и другие западные союзники начали активно вводить санкции против России. Как следствие, в Кремле начали искать альтернативные пути сотрудничества. Одной из таких стран оказался Китай, значительно увеличивший товарооборот с Россией за последний год. Такие факторы оказывают влияние и на культурную сферу.
Директор Институт стран Азии и Африки Алексей Маслов считает, что китайский язык станет важным для россиян в будущем на уровне английского.
Кроме того, доктор исторических наук и востоковед указывает, что этот китайский язык станет повседневным в России.
Напомним, что в некоторых российских населенных пунктах вели в школьную программу китайский язык.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России новая самая популярная валюта. Она обогнала американский доллар в феврале, а в марте закрепила свои позиции в Российской Федерации.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай больше не первый: аналитики назвали страну с наибольшим количеством населения.
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