В России намекнули, что нужно учить китайский язык: указали термины

Директор Института стран Азии и Африки от МГУ Алексей Маслов заявил, что китайский язык через 10 лет сравнится по популярности с английским в Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Китайский язык приобретает популярность в России. Фото из открытых источников

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После полномасштабного вторжения в Украину Европейский Союз, США и другие западные союзники начали активно вводить санкции против России. Как следствие, в Кремле начали искать альтернативные пути сотрудничества. Одной из таких стран оказался Китай, значительно увеличивший товарооборот с Россией за последний год. Такие факторы оказывают влияние и на культурную сферу.

Директор Институт стран Азии и Африки Алексей Маслов считает, что китайский язык станет важным для россиян в будущем на уровне английского.

"Китайский язык через 10 лет сравнится в России по популярности с английским", – говорит Маслов.

Кроме того, доктор исторических наук и востоковед указывает, что этот китайский язык станет повседневным в России.

"Китайский станет языком повседневного знания, которым должен обладать любой образованный человек, работающий с большим количеством информации, с интернетом", — считает Алексей Маслов.

Напомним, что в некоторых российских населенных пунктах вели в школьную программу китайский язык.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у России новая самая популярная валюта. Она обогнала американский доллар в феврале, а в марте закрепила свои позиции в Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай больше не первый: аналитики назвали страну с наибольшим количеством населения.