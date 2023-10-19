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В России нашли новую страну, которую назвали "братской"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "братским" союзника России.

сегодня, 11:59
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Северную Корею. Во время пресс-конференции Лавров заявил, что между странами существует "историческая братская связь". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание УП.

В России нашли новую страну, которую назвали "братской"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался на союзников Украины во время пребывания в Северной Корее.


"К нашему общему, великому сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм, американская гегемония никуда не исчезли и в целом западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев", — повторил нарративы российской пропаганды Лавров.

Подытоживая сказанное, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Северная Корея является для России "братской" страной.

"В связи с этим наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторически братские связи, приобретает особое значение", — сказал Сергей Лавров.

Напомним, что российская пропаганда часто использует термин "братский народ" в отношении украинцев и, таким образом, считают их частью своей истории и культурного наследия. Перед началом полномасштабной войны в России более половины россиян называли украинцев "братским народом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставкой вооружения в Россию из Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали, что пока глава МИД РФ Сергей Лавров пытается получить оружие от Северной Кореи, тогда как президент России Владимир Путин совершил визит в Китай. Там Путин похвалил Украину за попытки мирных переговоров и отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины от США.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/10/18/7424689/
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