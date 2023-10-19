В России нашли новую страну, которую назвали "братской"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Северную Корею. Во время пресс-конференции Лавров заявил, что между странами существует "историческая братская связь". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание УП.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Глава МИД РФ Сергей Лавров пожаловался на союзников Украины во время пребывания в Северной Корее.

"К нашему общему, великому сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм, американская гегемония никуда не исчезли и в целом западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев", — повторил нарративы российской пропаганды Лавров.

Подытоживая сказанное, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Северная Корея является для России "братской" страной.

"В связи с этим наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторически братские связи, приобретает особое значение", — сказал Сергей Лавров.

Напомним, что российская пропаганда часто использует термин "братский народ" в отношении украинцев и, таким образом, считают их частью своей истории и культурного наследия. Перед началом полномасштабной войны в России более половины россиян называли украинцев "братским народом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поставкой вооружения в Россию из Северной Кореи.

Также "Комментарии" писали, что пока глава МИД РФ Сергей Лавров пытается получить оружие от Северной Кореи, тогда как президент России Владимир Путин совершил визит в Китай. Там Путин похвалил Украину за попытки мирных переговоров и отреагировал на поставки ракет ATACMS для Украины от США.