Российские средства массовой информации могут столкнуться с новым запретом: трансляцию прогнозов астрологов, гадалок и представителей других эзотерических практик предлагает запретить вице-спикер Госдумы Борис Чернышев. По его словам, инициатива нацелена на борьбу с распространением лженауки и манипуляций в СМИ.

Борис Чернышев. Фото из открытых источников

По словам Чернышева, новогодние эфиры телеканалов и радиостанций часто переполнены выступлениями "магов, астрологов и шаманов", которые подаются как развлекательный контент. Политик отмечает, что такие материалы формируют толерантность к мошенничеству и эксплуатируют незнание граждан.

"Такие материалы чаще всего представляются как развлекательный или нейтральный контент, но, по сути, они эксплуатируют невежество отдельных граждан и формируют толерантность к мошенничеству, способствуют распространению лженауки", — отметил Чернышев.

По его словам, идея базируется на примере Египта, где национальная организация телерадиовещания уже запретила госканалам сотрудничать с представителями псевдонауки.

Чернышев призвал заменить контент с прогнозами магов и гадалок на образовательные программы, истории успеха и популяризацию достижений науки и культуры. Депутат пообещал обратиться к руководителям крупнейших СМИ с предложением пересмотреть редакционную политику.

Инициатива появилась на фоне увеличения интереса к эзотерике среди россиян после начала войны в Украине. Данные исследований свидетельствуют о росте спроса на магические практики, особенно среди россиян от 26 до 45 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе Financial Times по окончании войны в Украине в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что в школах Беларуси запретили Санта-Клауса.