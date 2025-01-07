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В России нашли пророчество Жириновского на 2025 год: о чем оно

В России утверждают, что сумели расшифровать пророчество Жириновского на 2025 год

7 января 2025, 18:52 comments3999
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Ткачик Олеся

Заместитель председателя Государственной думы страны-агрессора России Борис Чернышев заявил, что в заметках Владимира Жириновского нашел предсказание на 2025 год.

В России нашли пророчество Жириновского на 2025 год: о чем оно

Владимир Жириновский

В частности, Чернышев заявил, что на одном из листов Жириновский записал: "2025 — объединение русского мира в пределах СССР как минимум, в пределах славянского мира как максимум в 2040 году".

Российский политик отметил, что Жириновский всегда записывал свои идеи на небольших листах, которые Чернышев хранил как историческое наследие. По его словам, в одной из таких заметок Жириновский наметил события, которые считал значимыми, и сделал свой прогноз на 2025 год.

"Рука Жириновского не всегда успевала за его идеями, поэтому мне приходилось самостоятельно расшифровывать его почерк", — добавил Чернышев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что бывший лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предсказал вторжение Украины на территорию Курской области еще в 1998 году. В частности, в 1997 году между Россией и Украиной был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, ратифицированный Госдумой в декабре 1998 года. Согласно документу, стороны обязывались соблюдать права и свободы граждан, выполнять взятые на себя международные обязательства и принимать законы для обеспечения безопасности, говорится в тексте.

Однако, как пишут росСМИ, договор имел противников, в том числе Жириновского. В частности, он называл его "антироссийским антигосударственным актом, когда повторились события декабря 1991 года, когда Верховная Рада ратифицировала договор о создании СНГ", а ЛДПР не голосовала за принятие документа. "Сегодня вы совершили четвертое разделение российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском", — сказал Жириновский.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2025/01/07/24783962.shtml?updated
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