В России настоящая паника из-за массированных взрывов: что произошло

В Курской области прогремели массированные взрывы – враг сразу начал обвинять Украину, якобы ВСУ ударили по Рыльску в Курской области.

Фото портал "Комментарии"

Российские СМИ сообщали, что "прилетело" якобы более 50 снарядов, среди которых, вероятно, ATACMS.

Информацию о СМИ о взрывах в области подтверждает губернатор региона. Местные каналы жалуются, что неизвестные ракеты могли попасть в здание, где базировались армейцы ВС РФ.

Народный депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале: "Курская область. Пропущенный. "Военкоры" РФ уже истерят, что это ATACMS. Предварительно попали в здание, где находились российские военные”.

Однако официальная версия России несколько иная.

Пропагандистское издание "ТАСС" приводит слова врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Он сообщил, что при атаке ВСУ на Рыльск повреждены здания физкультурно-оздоровительного комплекса, колледжа, школы, пожарной части. Якобы, по его словам, ВСУ нанесли удар по гражданским объектам, включая колледж и школу.

Сообщается, что в результате атаки погибли шесть человек, в том числе ребенок, 10 пострадавших доставлены в больницу, среди них 13-летний ребенок.

Также отмечают, что взрывная волна повредила окна в храме Вознесения Господня в Рыльске Курской области. Сотрудница храма рассказала, что удар пришелся по территории, расположенной в районе Дома культуры, то есть примерно на расстоянии половины квартала. Всего было шесть взрывов.





Напомним, что сегодня оккупанты нанесли массированный удар по Херсону. Портал "Комментарии" сообщал, что за 40 минут выпустили около 1000 снарядов.