В России назвали количество паспортов, выдавшихся на оккупированных территориях Украины

Россия пытается выдать как можно больше паспортов для украинцев, находящихся на временно оккупированных территориях Украины. Глава правительства РФ Михаил Мишустин озвучил, сколько страна-оккупант выдала паспортов с октября 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Россия незаконно выдает паспорта РФ на территории Украины. Фото из открытых источников

Осенью прошлого года Россия провела незаконные и не признанные международным сообществом референдумы на территории временно оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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Таким шагом Кремль попытался присоединить украинские земли в состав РФ. Чтобы усилить свое влияние на временно оккупированных территориях, российское руководство начало массово выдавать паспорта РФ для граждан Украины. Руководитель российского правительства назвал количество незаконных паспортов, выданных РФ в четырех областях Украины.

"С октября прошлого года российский паспорт получили около 1,5 миллиона человек из новых регионов", — сообщил Мишустин.

За время проведения принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях поступали сообщения, что россияне используют разные методы для ускорения раздачи паспортов России. В частности, повреждали украинские паспорта, предоставляли владельцам российских паспортов определенные льготы на еду, жилье и так далее.

По мнению украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, принудительная паспортизация – это очередное военное преступление России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для выживания на временно оккупированной территории украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рекомендует взять паспорта Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук заявила о необходимости не брать российские паспорта, а ждать Вооруженных сил Украины.