Визит Трампа в Россию предлагают организовать в оккупированном Крыму: детали

Сергей Аксенов заявил, что Крым может стать местом встречи Дональда Трампа, если он посетит Россию по приглашению Путина.

13 августа 2025, 14:50
Автор:
Slava Kot

Российские оккупационные власти в Крыму заявили, что готовы принять президента США Дональда Трампа в случае его визита в Россию по приглашению российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщил самопровозглашенный "председатель" Крыма Сергей Аксенов, комментируя слухи о возможности такой поездки.

Визит Трампа в Россию предлагают организовать в оккупированном Крыму: детали

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Сергей Аксенов в своем Telegram-канале прокомментировал информацию российских СМИ, что якобы Дональд Трамп может прилететь в Россию, а местом встречи может стать Крым.

"О публикациях в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реальный, если будет приглашение нашего Президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир — крепкий и справедливый", — написал Аксенов.

Это заявление появилось на фоне подготовки к саммиту между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который запланирован на 15 августа в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Украина и международное сообщество считают остров оккупированной территорией, а любые визиты иностранных политиков без согласования с Киевом рассматриваются как нарушение международного права. Подобные заявления российских чиновников направлены на легитимизацию аннексии Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США объяснили, почему Трамп имеет пророссийскую риторику перед встречей с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что встреча Трампа и Путина может стать большим разочарованием для Кремля. Российский диктатор полагает, что будет решать вопросы войны в Украине, однако президент США готовит ему другое дело.




Теги:

