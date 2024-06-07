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В России назвали новое условие для старта переговоров с Украиной

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Росси готова начать переговоры с Украиной о прекращении войны, если будет обеспечена абсолютная безопасность Москвы

сегодня, 15:11 comments3242
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Ткачик Олеся
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила возможность переговоров между Россией и Украиной, но при выполнении двух условий. Первое – это обеспечение абсолютной безопасности Москвы. Второе — учет "ситуации на земле".

В России назвали новое условие для старта переговоров с Украиной

Валентина Матвиенко

При этом Матвиенко подчеркнула, что "возможность для переговоров есть", и добавила, что Кремль неоднократно озвучивал их.

"Что переговоры возможны, первое, только на условиях реальной ситуации и на условиях абсолютной безопасности России, а это является основными целями "СВО",
- заявила Матвиенко.

Примечательно, что ранее спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что на данный момент не существует предпосылок для того, чтобы начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Он заявил, что якобы именно Киев полностью закрыл все двери для переговорного процесса. Именно поэтому, заявил Песков, РФ продолжает добиваться выполнения своих целей с помощью "специальной военной операции".

К слову, спикер МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что в Швейцарии на Глобальном саммите мира не будут решать вопрос мирного урегулирования ситуации. По ее мнению, на мероприятие придут те, кто "хочет поставлять вооружение", а не ищут мира на Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Россия начинает искать пути, чтобы отказаться от целей своей "специальной военной операции", поскольку понимает, что не сможет полностью захватить Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом свидетельствует намерение объединить все на данный момент захваченные территории в округ "Новороссия". Тогда можно всегда заявить, что цели "СВО" выполнены – "Нворовссия" якобы "освобождена".




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/06/07/23196529.shtml?updated
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