Пропагандисты, работающие на Кремль, снова выступили с ядерными угрозами в адрес Запада. В этот раз в эфире российского государственного телевидения раздались призывы к демонстрационному ядерному взрыву над Лондоном. По словам ведущих, подобный "тест" должен вывести из строя британскую столицу, повлекшие масштабное отключение электроэнергии – "свет погаснет, как в Испании".

Ядерный удар

В частности, на пропагандистском шоу также обсуждали недавний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, во время которого кремлевский диктатор якобы пожаловался на использование Украиной британских ракет Storm Shadow и дронов, которые, по его словам, были направлены на Москву в преддверии масштабного военного. Однако эти обвинения не имеют оснований – дальность действия ракет Storm Shadow, которые получила Украина, не позволяет им достичь Москвы с украинской территории.

Распространением этой риторики занимаются как представители Кремля, так и ведущие пропагандисты. Доверенное лицо Путина Юрий Ушаков, комментируя телефонный разговор с Трампом, заявил, что во время празднования годовщины победы во Второй мировой войне Россия объявила трехдневное прекращение огня, однако утром того же дня Украина якобы запустила более 500 дронов и ракет Storm Shadow, большинство из которых были сбиты.

В том же эфире одиозный пропагандист Владимир Соловьев заявил, что потенциальными целями ядерного удара со стороны РФ могут стать Лондон, Финляндия и Швеция. Его коллега Игорь Марков назвал атаку "британскими ракетами на Москву" актом прямой агрессии, который, по его мнению, равен "объявлению войны".

Соловьев также добавил, что вместо разрушительного подводного ядерного взрыва, который мог бы повлечь за собой цунами, достаточно "показательного ядерного взрыва" над британской столицей. Такой шаг, по его словам, вывел бы из строя все ключевые инфраструктурные системы за счет мощного электромагнитного импульса. Он даже озвучил время полета ракеты с российского полигона Капустин Яр в Лондон — около 10-11 минут.

Не обошлось и без привычных оскорблений: Соловьев назвал Британию "жалкой страной болотных людей без подбородков".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ не будут возвращать иностранных наемников Украине в рамках большого обмена.



