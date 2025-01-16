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В России называют Трампа "решалой": на какие изменения надеются

В России ожидают значительных изменений после инаугурации Трампа

сегодня, 19:44
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Кречмаровская Наталия

В Москве, несмотря на новые возможные санкции от США, несколько оптимистично настроены на президентство Дональда Трампа. Ожидается даже сближение России и Соединенных Штатов.

В России называют Трампа "решалой": на какие изменения надеются

Фото из открытых источников

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Трамп на посту президента США может стать "решающей" (problem solver) мировых проблем, пишет пропагандистское издание "РИА-Новости".

По его мнению, администрация Трампа гораздо позитивнее для мира, у нее есть интересные идеи. Дмитриев, выступая на форуме в Эр-Рияде, заявил, что на этом фоне возникает и возможность для улучшения диалога России и США.

Он напомнил, что в 2020 году, когда цена нефти была 20 долл., благодаря усилиям Трампа, Путина и короля Саудовской Аравии удалось добиться стабилизации нефтяных рынков.

Напомним, что Россия может получить от Трампа очень неприятный сюрприз. Россию, вероятно, ожидают новые санкции от США, как писал портал "Комментарии", команда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций. Так будут поступать, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Издание Bloomberg сообщает, что команда Трампа рассматривает два основных подхода. Первый, при близком окончании войны, включает некоторые меры в пользу санкционированных российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение. Второй будет основываться на санкциях, еще больше усиливая давление для увеличения рычагов, сказали источники. По данным издания, планы команды Трампа находятся на начальных стадиях и в конечном счете зависят от самого избранного президента.



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Источник: https://t.me/rian_ru/277019
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