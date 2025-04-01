В России не боятся "гнева" Трампа: стоящий за уверенностью Кремля

Москва отреагировала сдержанно на эмоциональные заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся Владимира Путина. Как отмечает Sky News, Кремль не придал им особого значения.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в привычном для себя стиле, выражая определенный скептицизм:

"Озвученные высказывания являются преданием, а не прямыми цитатами", – заметил он, намекая на их сомнительную достоверность.

В то же время, Песков отметил, что появилось несколько противоречивых заявлений, что может указывать на хаотичность информационного пространства.

Создается впечатление, что Кремль не воспринимает слова Трампа как реальную угрозу. Российские государственные СМИ эту тему почти не обсуждали. В утреннем выпуске новостей на канале "Россия 1" критика в адрес Путина вообще не упоминалась, в то время как акцент делали на якобы ультиматумах Трампа для Киева относительно возможного отказа от "соглашения о полезных ископаемых". Это вызывает сомнения: действительно ли президент США разгневан или его жесткая риторика является лишь элементом политической игры?

Официально Трамп выражает недовольство медленным продвижением переговоров по прекращению огня, однако реальные меры по давлению на Россию пока не приняты. Напротив, Кремль заявляет об активизации диалога с Вашингтоном в сфере сотрудничества над редкоземельными ресурсами, что уже заинтересовало отдельные американские компании. В таком контексте возникает логичный вопрос: готов ли Вашингтон действительно усилить давление на Москву, или Путин и дальше сможет игнорировать заявления Белого дома?

Ранее Дональд Трамп пригрозил России новыми санкциями, подчеркнув, что разочарован действиями Путина. Однако пока более жестких мер, кроме слов, со стороны США не наблюдается.

Портал "Комментарии" писал, что премьер Польши Дональд Туск призвал американского лидера Дональда Трампа к сотрудничеству на фоне планов Вашингтона ввести пошлину на товары из стран Евросоюза. Об этом глава польского правительства сообщил у себя в соцсети X.