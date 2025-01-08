В России не прекращаются взрывы: что известно

В РФ не прекращают раздаваться взрывы – в Министерстве обороны страны-агрессорки обвиняет Украину в атаке беспилотниками.

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В министерстве отметили, что с 16:30 до 16:45 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.

С 17.00 до 18.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Брянской областей.

По состоянию на утро 8 января, в Минобороны сообщили, что в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 беспилотных летательных аппарата.

11 БПЛА уничтожено над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА – над территориями Курской и Ростовской областей, по три – над территориями Белгородской и Брянской областей, два – над территорией Краснодарского края, один над территорией Волгоградской области и четыре – над акваторией.

Напомним, что 3 января Россия обстреляла территорию Украины. Мониторинговые паблики, как писал портал "Комментарии", сообщали о применении оккупантами баллистических ракет. Местные паблики сообщают, что в Чернигове прогремели взрывы — предварительно было два прилета баллистика. Известно, что после взрывов над городом взвивается густой дым. Предварительно, по неофициальным данным, сообщается о прилете в окрестностях Чернигова. Жители насчитали по меньшей мере три взрыва.

Паблики отмечают странную ситуацию — ракеты, которые были задействованы, исчезали, то снова появлялись.

По данным платформы Tracking, по Черниговской области "работал" ОТРК "Искандер" с территории РФ.



