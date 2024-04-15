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В России обнаружили загрязнение радиацией: показатели превышают норму в 1600 раз

Из-за радиационного загрязнения в российском Хабаровске объявили о введении чрезвычайного положения.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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На территории России случайно обнаружили радиационное загрязнение, значительно превысившее безопасные показатели. Из-за этой ситуации на территории Хабаровска объявили чрезвычайный режим и начали искать источник радиации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России обнаружили загрязнение радиацией: показатели превышают норму в 1600 раз

Счетчик Гейгера Фото из открытых источников

Житель Хабаровска 28 марта проезжал мимо местной металлобазы, когда у него начал пищать личный счетчик Гейгера. Мужчина сразу обратился в органы власти и заявил об инциденте с радиационным загрязнением.

Однако сотрудники МЧС РФ отреагировали всего через несколько дней, а именно 4 апреля. Это произошло после того, как волонтерские группы приехали на место инцидента и зафиксировали радиацию на дозиметре в 800 микрозивертов, что в 1600 раз больше нормы.

После этого 5 апреля в Хабаровске объявили чрезвычайное положение, а службы чрезвычайных дел начали поиск источника радиации. Впоследствии они установили проблему. По словам МЧС РФ, при поиске была найдена капсула с радиоактивным цезием. Оказалось, что капсула была частью дефектоскопа – устройство обнаружения внутренних дефектов материалов.

Капсула была исследована, а затем утилизирована. После этого уровень радиации в Хабаровске нормализовался, а пять дней спустя в городе отменили чрезвычайное положение.

Заместитель руководителя управления по вопросам гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций города Хабаровска Александр Шумилов заявил, что никто от радиации не пострадал, а инцидент со случайно обнаруженной капсулой расследуется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Таиланде пропал опасный радиоактивный контейнер.

Также "Комментарии" писали об ученых, которые нашли в Чернобыле существ, на которых не влияет местная радиация.



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Олег

сегодня, 14:53

Це і ще раь з говорить про тупорилисть російстких чиновників, їхню відповідальніст


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