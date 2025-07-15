В России обрушился мост с верующими во время крестного шествия

В Вологодской области России обрушился подвесной мост, по которому в момент инцидента шли участники крестного шествия. Во время молитвы россиян 50-метровый мост не выдержал нагрузки и упал вместе с людьми в воду.

В России обрушился мост с верующими. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, инцидент с обвалом моста произошел 12 июля вблизи села Дунилово, Вологодской области. Около 25 человек двигались по мосту под звуки церковных колоколов, направляясь от местной церкви. В какой-то момент деревянная конструкция начала разваливаться, а россияне падали в воду вместе с разрушенным мостом.

Другие участники крестного хода устремились на помощь пострадавшим. По предварительным данным, в результате обрушения травмированы по меньшей мере восемь человек, среди которых также оказались дети. У пострадавших диагностированы переломы, вывихи, ссадины и ушибы.

Мост соединяет поселок Дуниловский и село Дунилово, вероятно, находился в аварийном состоянии. Поэтому даже небольшой крестный ход создал нагрузки, ставшие критическими для моста. В РФ заявили, что местные власти уже начали восстановительные работы по мосту.

Это уже не первый случай разрушения мостов в России. Ранее в Ульяновской области частично обрушился автомобильный мост в селе Куроедово после сильного ливня. Подобные обвалы фиксировались и в других местах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл назвал Владимира Путина "примером доброго христианина" для каждого россиянина.

Также "Комментарии" писали, что в Брянской области России автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд. Сообщалось о нескольких мертвых россиянах.