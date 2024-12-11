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В России "объяснили", почему против НАТО в Украине

Владимир Сальдо распространил российскую пропаганду о НАТО в Украине.

сегодня, 08:52
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Slava Kot

Россия не поддерживает размещение контингента НАТО в Украине даже после окончания войны, заявил украинский коллаборант с Россией и бывший депутат Херсонского горсовета Владимир Сальдо. По его словам, в таком случае Украина укрепится и возобновит военные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В России "объяснили", почему против НАТО в Украине

Россия против войск НАТО в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Сальдо в интервью российским медиа высказался по поводу войск НАТО в Украине. Коллаборант повторил нарративы российской пропаганды по поводу "демилитаризации" обвинив Украину якобы в развязывании войны.

"На территории Украины нельзя допустить размещение контингента НАТО даже после завершения "СВО", иначе противник снова нарастит силы и возродит конфликт, используя уже новые системы вооружений", — сказал Сальдо.

Путин и российское руководство активно использует в своих оправданиях заявления о якобы планах Украины совершить агрессию против РФ. По словам российского диктатора, неспровоцированное полномасштабное вторжение якобы стало попыткой защитить Россию.

Владимир Сальдо – пророссийский политик, украинский коллаборант с Россией и бывший городской голова Херсона. Он являлся членом пророссийской партии ОПЗЖ. После российской оккупации Сальдо был назначен главой оккупационной администрации Херсона. В июне 2022 года получил российское гражданство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль назвал условие размещения западных миротворцев в Украине.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал мнение украинцев о лучшей гарантии безопасности для Украины: и это не НАТО.



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