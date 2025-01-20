В России объяснили прилеты по городам РФ божьей карой за грехи россиян

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что война в Украине, а также другие военные конфликты возникают из-за падения морали в обществе, в частности, предпочтения мужчин к мастурбации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Протоиерей Андрей Ткачев. Фото из открытых источников

Российский священник Андрей Ткачев во время беседы с прихожанами высказал неожиданные мнения по поводу причин начала российско-украинской войны. По его словам, если мужское семя не попадает в тело жены, то будет литься кровь, поэтому как бы и началась война России против Украины.

"Единственное место, куда должно литься семя мужское — это лоно его родной жены. А если семя льется куда-то не туда, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие", — утверждает священник.

Также Ткачев объяснил, почему после того, как Россия начала войну против Украины, стали происходить прилеты и удары по территории РФ. По его словам, это происходит из-за "разврата и убийства невиновных", вероятно имея под последним аборты.

"Господь наказывает нас этими HIMARS или SCALP, которые летают нашими городами. Долетают до Воронежа, и в Казань, в Таганрог, и в Петербург. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся", — заявил священник РПЦ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский священник Андрей Ткачев не надеялся объяснить, почему люди становятся геями.

Также "Комментарии" писали, что лидер католиков Папа Римский разрешил геям становиться священниками. Стала известна позиция Православной церкви Украины по этому вопросу.