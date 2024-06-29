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В России обяжут мигрантов поддерживать войну против Украины

В Госдуму РФ внесли закон об обязанности мигрантов поддерживать войну

сегодня, 17:56
Автор:
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Марьян Ощановский
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В проект закона о режиме высылки мигрантов из России могут внести поправки об обязанности приезжих, желающих остаться в РФ, уважать "традиционные ценности", не искажать российскую версию истории Второй мировой войны и поддерживать вторжение в Украину.

В России обяжут мигрантов поддерживать войну против Украины

В РФ мигранты должны будут поддерживать войну. Фото из открытых источников

"Мигрантов предлагаю заставить уважать не только нынешнюю войну, но и все действия нашей армии. Без этого им в России делать нечего", — подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, глава партии "Родина" Алексей Журавлев.

По словам депутата, поправки, если они будут приняты, смогут обезопасить участников войны от мигрантов, поскольку "происходят частые случаи нападения мигрантов на защитников нашей родины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что до конца этого года российская армия планирует захватить весь Донбасс, считает офицер ВСУ Николай Мельник. Военнослужащий убежден, что у врага ничего не получится, однако наступательные действия он продолжит. "Но при негативном сценарии стереть Торецкий укрепрайон и навязать нам бои за Покровск или Константиновку, противнику по силам, учитывая динамику, которую демонстрируют украинская и враждебная армии", — подчеркнул Николай Мельник.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Палаты представителей США и член Республиканской партии Майк Джонсон призвал отправить Джо Байдена в отставку. Он подчеркнул, что следует применить 25 поправку к Конституции США, которая предусматривает отставку главы государства в случае его недееспособности. "Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасна. Я бы просил членов кабинета заглянуть в свои сердца", — сказал Майк Джонсон.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/23480
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