Россия продолжает ощущать влияние санкций на экономику — предприятия терпят убытки и банкротятся.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что в РФ фиксируется резкий обвал производства подсолнечного масла. Только в августе этого года производство упало на 11%. Одновременно с подсолнечным, по данным ЦПД, падает и производство других растительных масел.

"В условиях огромных затрат на войну против Украины, санкций и падения производства в других отраслях производство многих видов агропродукции становится нерентабельным, что приводит к банкротству и закрытию предприятий. В этом году убытки масличных заводов достигли 20%, что ведет к их остановке", — сообщили в Центре.

Аналитики ЦПД также отмечают, что в России продолжают расти цены на большинство продуктов. Правительство в это время вынуждено наращивать импорт масла, картофеля и других продуктов.

"Российская пропаганда пытается скрыть реальное положение дел экономики, манипулируя цифрами и продвигая тезисы о якобы "устойчивом развитии страны в новых геополитических реалиях". Впрочем, стремительная деградация многих отраслей экономики становится все более ощутимой для большинства россиян", — объяснили ситуацию в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что экономический рост в России почти полностью остановился. Такую печальную ситуацию констатировало российское правительство.

Отмечается, что согласно официальным данным, в июле 2025 года рост ВВП составил всего 0,4% год к году — фактически экономика на грани стагнации. В ЦПД отметили, что в июне этого года рост составил 1%, а в декабре прошлого года – 4,5%. То есть, за полгода экономика замедлилась в 11 раз.