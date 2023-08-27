В России официально подтвердили гибель Пригожина: что говорят

В России официально подтвердили гибель главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, а также его командиров. Об этом сообщают российские "РИА Новости".

Представители российского Следственного комитета заявили, что завершили проведение молекулярно-генетических экспертиз.

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Личности всех 10 погибших установлены по результатам экспертиз, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме.

Следовательно, по информации Росавиации, на борту разбившегося в Тверской области самолета были: главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, правая рука Пригожина, командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин, заместитель Пригожина, куратор его бизнес-проектов Валерий Чекалов, бойцы ЧВК "Вагнера" Евгений Макарян, Сергей Пропустин, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

А также члены экипажа: старший пилот Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, стюардесса Кристина Распопова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько россиян верит, что Путин стоит за убийством Пригожина . Опрос проведенный аналитическим центром для Sunday Times свидетельствует, что менее 10% опрошенных россиян указали на причастность Путина к гибели лидера вагнеровцев Евгения Пригожина.

Опрос Open Minds Institute был проведен после нескольких часов с момента авиатрощи самолета Пригожина, где среди пассажиров указано имя лидера вагнеровцев. Согласно его результатам, 28,4% россиян считают, что авиакатастрофа – это инсценировка. Приблизительно такое же количество – 28,3% опрошенных объясняют падение самолета техническими проблемами или ошибкой пилота.

8% опрошенных россиян указали, что за убийством Евгения Пригожина стоит президент России Владимир Путин. Интересно, что среди поклонников Путина этот показатель составляет всего 2%. Исполнительный директор Open Minds Institute Святослав Гнездовский объяснил такие низкие проценты среди сторонников Путина.



