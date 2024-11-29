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В России ограничивают продажу алкоголя: какая причина

Уже четвертый российский регион ограничит продажу алкоголя

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Власти Липецкой области РФ запретят алкомаркетам разливать пиво в жилых домах и совмещать в одном помещении магазин и кафе, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В России ограничивают продажу алкоголя: какая причина

В РФ вводят ограничения на продажу алкоголя. Фото из открытых источников

Сообщается, что также будет ограничено время продажи алкоголя в местах общественного питания. По словам губернатора, инициативу уже поддержали областные депутаты.

"Новый закон ставит точку в деятельности так называемых наливаек в многоквартирных домах", — заявил Игорь Артамонов.

Липецкая область уже четвертый российский регион, где ограничивают торговлю алкоголем. Ранее ограничения анонсировали в Вологодской области, Красноярском крае и Камчатке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Нет смысла призвать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные". шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/27856
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