В России определили причину взрывов на арсенале с боеприпасами

Во вторник, 22 апреля, в России раздались мощные взрывы. В Министерстве обороны России подтвердили, что на складе во Владимирской области произошла детонация боеприпасов.

Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ Фото скриншот видео

По официальной версии детонация боеприпасов возникла из-за возгорания, пишет издание "Украинская правда",

"В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов, сообщили в Минобороны", — пишет издание.

Отмечается, что в ведомстве РФ уверяют, что пострадавших нет, а причина возгорания – "нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами".

Руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко уточнил, что на складе хранятся значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет разного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, С-400 "Ураган".

"На нем хранится около 105 тысяч тонн вооружения", — уточнил Коваленко.

Напомним, Россия пытается пополнить свою армию желающими воевать против Украины. Портал "Комментарии" писал, что, как отмечают украинские чиновники, несмотря на мирную риторику, российский диктатор планирует продолжать войну. Поэтому пытается всяческими способами пополнить армию.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в РФ в рамках весеннего призыва на срочную службу фиксируются многочисленные облавы и силовые задержания призывников. По официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют. Однако реальность отличается от заявлений российских чиновников.