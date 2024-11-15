logo

BTC/USD

89408.52

ETH/USD

3026.75

LTC/USD

82.58

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России останавливаются нефтеперерабатывающие заводы: что стало причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

В России останавливаются нефтеперерабатывающие заводы: что стало причиной

Три НПЗ в России получили значительные убытки и пересмотрели режим "работы"

сегодня, 18:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России возникли проблемы с работой нефтеперерабатывающих заводов – известно, что по меньшей мере три завода были вынуждены остановить или сократить объемы производства из-за значительных убытков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Reuters.

В России останавливаются нефтеперерабатывающие заводы: что стало причиной

Фото из открытых источников

Просмотреть "работу" заводов заставили значительные убытки на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких расходов на кредиты.

Речь идет о трех заводах – Туапсинском, Ильском и Новошахтинском – приостановили или сократили объемы производства в последние месяцы.

Издание отмечает, что закрытие нефтеперерабатывающих заводов свидетельствует о проблемах российской нефтеперерабатывающей промышленности, оказавшейся под прицелом атак украинских беспилотников, западных санкций против России, заставляющих нефтепереработчиков продавать топливо со скидкой, а также высокие процентные ставки.

"Кризис сокращает экспорт топлива и снижает доходы компаний, что приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет в условиях высокой инфляции и неопределенности на энергетических рынках, которые и без того озабочены вялым спросом", — пишет издание.

Наименее технологичные российские нефтеперерабатывающие заводы, не производящие премиальных видов топлива, пострадали больше всего, понеся убытки до 102 долларов за метрическую тонну в течение нескольких месяцев второй половины 2024 года.

Россия имеет 30 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов, не считая нескольких малых заводов, способных перерабатывать 5,5 млн баррелей в сутки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о чем Путин говорил с Шольцом о войне в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russian-refineries-cut-oil-runs-due-losses-closures-loom-2024-11-15/
Теги:

Новости

Все новости