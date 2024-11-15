В России останавливаются нефтеперерабатывающие заводы: что стало причиной

В России возникли проблемы с работой нефтеперерабатывающих заводов – известно, что по меньшей мере три завода были вынуждены остановить или сократить объемы производства из-за значительных убытков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Reuters.

Фото из открытых источников

Просмотреть "работу" заводов заставили значительные убытки на фоне ограничения экспорта, роста цен на нефть и высоких расходов на кредиты.

Речь идет о трех заводах – Туапсинском, Ильском и Новошахтинском – приостановили или сократили объемы производства в последние месяцы.

Издание отмечает, что закрытие нефтеперерабатывающих заводов свидетельствует о проблемах российской нефтеперерабатывающей промышленности, оказавшейся под прицелом атак украинских беспилотников, западных санкций против России, заставляющих нефтепереработчиков продавать топливо со скидкой, а также высокие процентные ставки.

"Кризис сокращает экспорт топлива и снижает доходы компаний, что приводит к уменьшению поступлений в государственный бюджет в условиях высокой инфляции и неопределенности на энергетических рынках, которые и без того озабочены вялым спросом", — пишет издание.

Наименее технологичные российские нефтеперерабатывающие заводы, не производящие премиальных видов топлива, пострадали больше всего, понеся убытки до 102 долларов за метрическую тонну в течение нескольких месяцев второй половины 2024 года.

Россия имеет 30 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов, не считая нескольких малых заводов, способных перерабатывать 5,5 млн баррелей в сутки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о чем Путин говорил с Шольцом о войне в Украине.



