В России решили списать единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Российские медиа сообщают, что Министерство обороны РФ решили остановить модернизацию "морально и физически устаревшего" корабля и планирует отправить его на утилизацию.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации объяснили, что годами Адмирал Кузнецов был для российской пропаганды сакральным: единый и величайший. В ЦПД отметили, что его показывали как образ силы флота РФ. Но, как отмечают аналитики Центра, он в итоге стал символом раздутых амбиций России и технического упадка.

Отмечают, что история этого крейсера – это хроника унижений. В Центре заметили, что он стал посмешищем для всего мира. Аналитики напомнили постоянные аварии, пожары, буксировки из порта в порт и продолжавшиеся с 2017 года ремонты и вытащили из бюджета немалые деньги.

"Флот России и так переживает не лучшие времена после серии успешных атак украинских морских дронов и авиации в Черном море. Списание "Кузнецова" — не просто техническое решение, это отказ от иллюзий и принятия реальности", — отметили в ЦПИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия продолжает использовать практики советских времен. Госдума РФ приняла решение о массовом введении принудительного труда в качестве наказания для десятков категорий осужденных.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что приняли внесение поправок в Уголовный кодекс, позволяющих отправлять на принудительные работы сроком на пять лет некоторых осужденных. "Работать" будут те, кто получил приговор за некоторые нетяжкие преступления.



