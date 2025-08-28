logo

BTC/USD

113054

ETH/USD

4597.97

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

47.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В России отказались спасать россиянку, которая сломала ногу в горах на высоте 7200 метров: какова ее судьба
commentss НОВОСТИ Все новости

В России отказались спасать россиянку, которая сломала ногу в горах на высоте 7200 метров: какова ее судьба

Россиянка Наталья Наговицына застряла на высоте 7200 метров в Киргизии. Спасательную операцию перенесли на следующий год.

28 августа 2025, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В горах Кыргызстана российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу во время восхождения на пик Победы на высоте 7200 метров. Несмотря на несколько попыток добраться до россиянки, спасатели признали, что спасти ее в этом сезоне невозможно.

В России отказались спасать россиянку, которая сломала ногу в горах на высоте 7200 метров: какова ее судьба

Российская альпинистка Наталья Наговицына скончалась в горах. Фото из открытых источников

Наталья Наговицына вместе с группой альпинистов начала восхождение на пик Победы в начале августа. Однако 12 числа она сломала ногу и не смогла продолжить спуск. Ее коллеги пытались помочь, а на следующий день вернулись, но эвакуировать пострадавшую в таких горных и погодных условиях было невозможно.

Ниже расположения Наговицыной спасатели обнаружили тело итальянского альпиниста Луки Синигальи, который попытался вынести травмированную россиянку из пика Победы. Однако из-за обморожения рук и отека мозга он скончался.

Компания "Ak-Sai Travel", организовавшая восхождение, сообщила, что экспертная группа альпинистов провела несколько консилиумов, где решила, что операция в этом году слишком опасна для спасателей, поэтому российскую альпинистку оставят в горах.

"Сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, альпинисты пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне", — говорится в заявлении компании.

Наговицына останется на высоте более 7 тысяч метров до следующего года, когда будет организована новая поисковая миссия, чтобы снять тело российской альпинистки с пика Победы в Кыргызстане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце июля известная биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Во время восхождения спортсменка попала под камнепад.

Также "Комментарии" писали о том, как в горах трагически скончался испанский миллиардер Исак Андик.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости