В России отказались спасать россиянку, которая сломала ногу в горах на высоте 7200 метров: какова ее судьба

В горах Кыргызстана российская альпинистка Наталья Наговицына сломала ногу во время восхождения на пик Победы на высоте 7200 метров. Несмотря на несколько попыток добраться до россиянки, спасатели признали, что спасти ее в этом сезоне невозможно.

Российская альпинистка Наталья Наговицына скончалась в горах. Фото из открытых источников

Наталья Наговицына вместе с группой альпинистов начала восхождение на пик Победы в начале августа. Однако 12 числа она сломала ногу и не смогла продолжить спуск. Ее коллеги пытались помочь, а на следующий день вернулись, но эвакуировать пострадавшую в таких горных и погодных условиях было невозможно.

Ниже расположения Наговицыной спасатели обнаружили тело итальянского альпиниста Луки Синигальи, который попытался вынести травмированную россиянку из пика Победы. Однако из-за обморожения рук и отека мозга он скончался.

Компания "Ak-Sai Travel", организовавшая восхождение, сообщила, что экспертная группа альпинистов провела несколько консилиумов, где решила, что операция в этом году слишком опасна для спасателей, поэтому российскую альпинистку оставят в горах.

"Сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, альпинисты пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне", — говорится в заявлении компании.

Наговицына останется на высоте более 7 тысяч метров до следующего года, когда будет организована новая поисковая миссия, чтобы снять тело российской альпинистки с пика Победы в Кыргызстане.

