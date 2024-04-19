В России отменяют парады на 9 мая: что произошло

По меньшей мере в пяти регионах России решили не проводить военные парады и шествие "Бессмертный полк" в честь дня победы во Второй мировой войне, который в РФ отмечают 9 мая.

Парады на 9 мая пройдут не во всех регионах РФ. Фото из открытых источников

Соответствующее решение представители российских региональных властей приняли из-за угрозы атак со стороны Украины, сообщает издание The Moscow Times.

В Курской области отменены все массовые мероприятия, кроме возложения цветов к вечному огню, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Губернатор призвал жителей "учитывать обстановку в регионе и сохранять максимальную бдительность", а в случае объявления ракетной опасности или угрозы атаки дронов "следовать инструкциям и не подвергать себя дополнительным рискам".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Часов Яр стал главной целью российских оккупантов. Город превратился в самую горячую точку противостояния на Донбассе. Еще зимой 2021 года Часов Яр был наполнен украинскими военными, поскольку в нем размещался штаб Операции объединенных сил. Именно это превратило обычный городок в мощный укрепрайон ВСУ. Однако весной 2024 года российские оккупанты подошли вплотную к городу. Теперь город разрушают авиаударами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Джо Байден выразил готовность подписать в случае одобрения Конгрессом законопроекты о дополнительном финансировании Украины, Израиля и Тайваня, которые внес спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Президент США пообещал немедленно подписать законопроекты, чтобы "послать сигнал миру, что Штаты поддерживают своих друзей и не позволят Ирану или России добиться успеха".