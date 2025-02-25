В России отреагировали на решение Сербии осудить российскую агрессию

На Генассамблее ООН состоялось голосование резолюции по войне РФ против Украины, где Россию называют страной-агрессоркой и призывают Москву вывести войска из Украины полностью. Именно за эту резолюцию неожиданно проголосовала Сербия, не поддерживающая санкции против РФ. На решение Сербии отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова заявила, что решение Сербии поддержать резолюцию Генассамблеи ООН в Кремле не считают изменой со стороны дружественной к Москве страны.

"Мы знаем, что сербский народ не изменяет нам. Мы читаем отзывы ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Остальное — переживем. А победа будет за нами! Потому что неонацизм должен быть остановлен!" – отреагировала Захарова.

Сам же президент Сербии Александар Вучич после голосования извинился перед Россией, заявив, что Белград поддержал резолюцию случайно.

"Я думаю, что Сербия сегодня допустила ошибку. Я извиняюсь перед гражданами Сербии за это и сам несу за это вину, потому что, наверное, я устал и обременен, и не могу все успеть", — сказал сербский лидер.

За резолюцию, где Россию называют страной-агрессоркой и призывают Москву вывести войска из Украины, проголосовали 93 страны. Против резолюции проголосовали 18 стран, в том числе США, Россия и Беларусь. Китай воздержался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александар Вучич впервые за 2,5 года позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы дважды поблагодарить за освобождение Сербии и российский газ.

Также "Комментарии" писали, что Сербия выдвинула свое предложение по окончании войны в Украине.