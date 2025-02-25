В России отреагировали на решение Сербии осудить российскую агрессию

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Slava Kot
На Генассамблее ООН состоялось голосование резолюции по войне РФ против Украины, где Россию называют страной-агрессоркой и призывают Москву вывести войска из Украины полностью. Именно за эту резолюцию неожиданно проголосовала Сербия, не поддерживающая санкции против РФ. На решение Сербии отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Мария Захарова заявила, что решение Сербии поддержать резолюцию Генассамблеи ООН в Кремле не считают изменой со стороны дружественной к Москве страны.
Сам же президент Сербии Александар Вучич после голосования извинился перед Россией, заявив, что Белград поддержал резолюцию случайно.
За резолюцию, где Россию называют страной-агрессоркой и призывают Москву вывести войска из Украины, проголосовали 93 страны. Против резолюции проголосовали 18 стран, в том числе США, Россия и Беларусь. Китай воздержался.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александар Вучич впервые за 2,5 года позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы дважды поблагодарить за освобождение Сербии и российский газ.
Также "Комментарии" писали, что Сербия выдвинула свое предложение по окончании войны в Украине.
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