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В России отреагировали на санкции, введенные против Порошенко и Медведчука

В России раскритиковали Зеленского за санкции, введенные против Медведчука, Порошенко и Коломойского

сегодня, 14:30
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Ткачик Олеся

В России отреагировали на санкции, которые Совбез Украины ввел против ряда политиков и олигархов, среди которых, например, нардеп Петр Порошенко, Игорь Коломойский и Виктор Медведчук. В частности, как заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, такие действия президента Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он якобы находится в состоянии паники.

В России отреагировали на санкции, введенные против Порошенко и Медведчука

Порошенко и Медведчук

По его мнению, своими действиями глава Украины якобы пытается переложить ответственность за происходящее в стране на других людей.

"Понятно, почему Зеленский ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, потому что он понимает, что Медведчук — его политический противник. А что касается остальных, то это говорит о том, что Зеленский в панике, он не знает, что ему делать. Я думаю, что он пытается сделать их крайними в том, что произошло в Украине, того же Петра Порошенко, Игоря Коломойского, которые когда-то руководили Украиной. Он пытается снять ответственность с себя, переложить", — сказал Джабаров.

При этом он самоуверенно заявил, что Зеленскому не удастся "отвертеться" и он якобы будет отвечать за все свои поступки. Спрос с него будет "огромный", заявил Джабаров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля ввел санкции против пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского. Также в санкционном списке оказался экс-нардеп, лидер запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук. Среди прочего, санкции например, предусматривают блокировку активов — полная потеря права пользоваться и распоряжаться имуществом.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/02/13/25078826.shtml?updated
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