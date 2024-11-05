В России надеются, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп позвонит по телефону президенту РФ Владимиру Путину. Сроки называют "оптимистичными" — ожидают звонок уже на этой неделе. Об этом заявила пропагандистскому изданию старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, сообщает портал "Комментарии".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах может позвонить российскому лидеру Владимиру Путину уже на этой неделе, если подсчет голосов не затянется. При этом кандидат от демократов Камала Харрис может позвонить не раньше чем через полгода.

“Трамп – достаточно эксцентричная фигура, такой звонок вполне возможен. Это может быть жестом доброй воли. Тем более что Трамп не ассоциирует себя с политикой Байдена по поддержке Украины”, — сказала политолог.

По ее мнению, далеко не факт, что такие телефонные переговоры приведут к значительным результатам, учитывая высокий уровень недоверия между Москвой и Вашингтоном. Все может окончиться обозначением российских и американских переговорных позиций, добавила Богуславская.

По ее словам, победа Трампа или Харрис скажется только на тональности внешней политики Штатов, которые в долгосрочной перспективе все равно будут сдерживать Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров рассказал об отношениях России и США и объяснил, почему нужно налаживать отношения между странами.