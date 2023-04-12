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В России озвучили свою версию слива секретных документов

Замглавы МИД РФ считает, что США могли специально слить данные в сеть, чтобы запутать руководство России.

сегодня, 12:15
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Автор:

Slava Kot

По мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова слив секретных материалов разведки США был шагом Соединенных Штатов ввести в заблуждение Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

В России озвучили свою версию слива секретных документов

Министр иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Российский чиновник считает, что попавшие в сеть секретные документы могли туда намеренно выложить американские спецслужбы.


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"Наверное, кому интересно посмотреть на эти документы, если они действительно являются документами, или они могут быть подделкой, или это может быть умышленная утечка", — сказал Сергей Рябков.

По его мнению, Соединенные Штаты являются союзниками Украины, потому могли пойти на такой шаг.

"Поскольку США являются стороной в украинском конфликте и, по сути, ведут против нас гибридную войну, не исключено, что такие приемы используются, чтобы ввести в заблуждение своего оппонента – Российскую Федерацию", – говорит замминистра иностранных дел РФ.

В настоящее время США инициировало расследование слива секретных файлов. Эксперты часть материалов считают правдоподобными, однако указывают на возможные изменения и исправления документов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что слияния ранее секретных документов спровоцировали ряд разоблачений, в частности, возможное соглашение между Россией и Египтом на поставку боеприпасов. Однако египетские чиновники опровергают эту информацию.

Также "Комментарии" писали, что Путин может изменить ход войны, ведь по секретным документам у Украины заканчиваются боеприпасы к системам ПВО. Таким образом, армия РФ может использовать авиацию, которую раньше боялась применять в Украине.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/apr/12/russia-ukraine-war-live-russia-risks-becoming-economic-colony-of-china-as-isolation-deepens-says-cia-director
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