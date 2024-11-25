В России пенсионеров заставят дольше работать: какое решение готовы принять

Власти России пытаются решить проблемы нехватки работников за счет пенсионеров. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

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Там объяснили, что в России такими шагами пытаются покрывать пенсионерами кадровый дефицит, возникший из-за войны.

Отмечается, что российское правительство возобновляет индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такая практика была прекращена в РФ еще в 2016 году. Восстановление такой индексации политики РФ объясняют необходимостью повышения им выплат. Хотя официально это решение объясняется "социальной справедливостью" на самом деле по данным ЦПД СНБО, таким образом правительство РФ планирует бороться с дефицитом кадров из-за войны и санкций.

"Пока российский диктатор Владимир Путин ежедневно теряет на войне сотни молодых мужчин, держать экономику РФ придется пенсионерам", — убеждены в ЦПД СНБО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что захватнические власти на временно оккупированных территориях Украины оказывают давление на украинцев, пытаясь получить благосклонность местных жителей. Однако в России предлагают кардинальное решение по украинцам — переселить жителей временно оккупированных территорий в Сибирь.

“Уже не скрываясь, россияне призывают переселить украинцев с оккупированных территорий в Сибирь. В частности, политолог Караганов предложил в Сибири создать "третью столицу" после Москвы и СПБ, куда заселить всех украинцев с оккупированных территорий”, — сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Узнать подробнее о ситуации на оккупированных территориях можно по ссылке.



