В России скептически отреагировали на инициативу переименовать Черное море в Российское. В частности, как заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, предложение переименовать Черное море является личной инициативой депутата из Саратова и не рассматривается на серьезном уровне. По его словам, Черное море имеет глубинное историческое название, сформировавшееся на протяжении веков.

Азовское море

"Это лишь личное мнение депутата, которое, возможно, имеет поддержку определенного количества людей. Однако реализация такой идеи достаточно сложна. Черное море когда-то было почти внутренним морем Османской империи, а также испытало греческое влияние. Однако оно всегда оставалось Черным морем. Лично я не поддерживаю изменение исторических географических названий, ведь у них глубокие корни", – отметил Ющенко.

Он подчеркнул, что медиа уделили этой инициативе чрезмерное внимание, хотя в реальности этот вопрос не будет рассматриваться на официальном уровне.

Ющенко также отметил, что в случае обсуждения переименования морей более логичным выглядит изменение названия Азовского моря, поскольку оно является "внутренним морем России". Однако, по его словам, даже эта идея не рассматривается серьезно, поскольку историческое название Азовского моря связано с важными событиями прошлого, такими как Суворова и освоение Днепра.

"Я не осуждаю инициативу депутата по переименованию Черного моря, поскольку он имеет право на собственное мнение. Однако реализация такой идеи в практическом плане крайне маловероятно", — подытожил Ющенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России, насмотревшись инаугурации Дональда Трампа, депутат из Саратова предложил переименовать Черное море.



