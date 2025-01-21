В России передумали менять название Черного моря, но не Азовского

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Ткачик Олеся
В России скептически отреагировали на инициативу переименовать Черное море в Российское. В частности, как заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, предложение переименовать Черное море является личной инициативой депутата из Саратова и не рассматривается на серьезном уровне. По его словам, Черное море имеет глубинное историческое название, сформировавшееся на протяжении веков.
Азовское море
Он подчеркнул, что медиа уделили этой инициативе чрезмерное внимание, хотя в реальности этот вопрос не будет рассматриваться на официальном уровне.
Ющенко также отметил, что в случае обсуждения переименования морей более логичным выглядит изменение названия Азовского моря, поскольку оно является "внутренним морем России". Однако, по его словам, даже эта идея не рассматривается серьезно, поскольку историческое название Азовского моря связано с важными событиями прошлого, такими как Суворова и освоение Днепра.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России, насмотревшись инаугурации Дональда Трампа, депутат из Саратова предложил переименовать Черное море.
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