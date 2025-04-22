В России планируют масштабную мобилизацию: сколько хотят призвать в 2025 году

Россия готовится к продолжению войны – в 2025 году планируют мобилизовать еще 300-400 тысяч военных. О планах РФ рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет "Укринформ". Нардеп отметил, что Россия наращивает вооруженные силы, вовлеченные в войну против Украины, и разведка об этом постоянно докладывает.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

"Если полгода назад это было 570 тысяч военнослужащих, сейчас это 610-615 тысяч. Россия до конца 2025 года намерена еще мобилизовать 300-400 тысяч", — заявил Вениславский.

По словам народного депутата, подобные планы свидетельствуют о намерении России продолжать вести войну.

Издание также напомнило, что в марте заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявлял, что Россия в 2025 году хочет мобилизовать на войну 343 тысяч военнослужащих.

"Но по опыту 2024 года мы знаем, что эти планы меняются – в большую сторону", – сказал он.

Напомним, что Россия, как писал портал "Комментарии", пытается пополнить свою армию желающими воевать против Украины. Как отмечают украинские чиновники, вопреки мирной риторике, российский диктатор планирует продолжать войну. Поэтому пытается всяческими способами пополнить армию.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что в РФ в рамках весеннего призыва на срочную службу фиксируются многочисленные облавы и силовые задержания призывников.

При этом, по официальной версии российских властей, солдаты-срочники в боевых действиях не участвуют. Однако реальность отличается от заявлений российских чиновников.



